Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuklarının topuk kanını vermek istemeyen bir aileye karşı açılan davada verilen karar, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Bu davada mahkemenin referans olarak gösterdiği Aidin Salih, araştırmacıların ilgisini çekti.

AİDİN SALİH KİMDİR?

4 Mart 1943 tarihinde Ukrayna’nın Brusovka köyünde dünyaya gelen Aidin Salih, II. Dünya Savaşı sırasında zorlu bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Savaş sonrası dönemde eğitimine devam eden Salih, Lugansk Tıp Koleji’nden mezun olmuştur. Modern tıbbı hastanelerde uygulamalı olarak öğrenmiş ve bu alandaki şüpheleri nedeniyle Taşkent Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde eğitim görmüştür. 1977 yılında mezun olan Salih, modern tıbbın ötesinde bir bakış açısı geliştirmiştir.

1970’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde alternatif tedavi yöntemleriyle tanışan Salih, özellikle İbn-i Sina’nın eserlerini incelemiş ve Müslüman olduktan sonra bu alanda derinleşmiştir. İslam Tıbbı üzerine çalışmalar yaparak birçok kitabı yayımlamış ve binlerce hastanın iyileşmesine katkıda bulunmuştur.

KARS’TAKİ TOPUK KANI DAVASI VE AİDİN SALİH’İN ROLÜ

Kars’taki topuk kanı davasında mahkeme, Aidin Salih’in çalışmalarına atıfta bulunarak kararını açıklamıştır. Salih, Türkiye’ye geldikten sonra, özellikle “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” kitabıyla tanınmıştır. Ayrıca, İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük etmiş ve geleneksel tıp uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Aidin Salih, 2005 yılında Türkiye’ye giriş izni aldıktan sonra, Türkiye’de tıp alanında önemli hizmetler vermiştir. Ölümünden önce, öğrencilerine bir vakıf kurulmasını ve ilminin kurumsal bir yapı içinde aktarılmasını vasiyet etmiştir. Merhumun hayatı ve ölümü, sağlık ve tıp alanındaki değerli katkılarıyla hatırlanacaktır.