Hızı, yeteneği ve cesaretiyle adından söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024’te kazandığı Dünya Superbike Şampiyonluğu ile tarihe geçti. Peki bugün şampiyonluk yarışına çıkacak Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımla yarışıyor?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Sakarya’nın Arifiye ilçesinde dünyaya geldi. Motor sporlarına ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Ünlü motosiklet akrobatisi Arif Razgatlıoğlu’nun oğlu olan Toprak, babasının etkisiyle çok küçük yaşta motorla tanıştı.

Henüz gençlik yıllarında Türkiye Motosiklet Şampiyonası’nda elde ettiği başarılar sayesinde kısa sürede uluslararası arenada dikkat çekti.

Kariyeri Ve Başarıları

Toprak Razgatlıoğlu, profesyonel yarış kariyerine Red Bull Rookies Cup ile başladı. Ardından European Superstock 600 serisinde yarışarak 2014 yılında şampiyonluk kazandı.

Bu başarısı, onun Dünya Superbike arenasına adım atmasını sağladı. 2018 yılında WorldSBK (Dünya Superbike Şampiyonası)’nda yarışmaya başladı ve kısa sürede üst sıralarda yer almaya başladı.

2021 sezonunda Yamaha takımıyla Dünya Superbike Şampiyonu olarak büyük bir tarihi başarıya imza attı. Bu sonuçla, Superbike Dünya Şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu oldu.

2024 sezonunda ise BMW Motorrad WorldSBK Team kadrosuna katılan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla da etkileyici performanslar sergiledi ve kariyerinde 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2025 sezonu öncesi, birçok otorite tarafından şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Toprak, otoriteleri şaşırtmadı. Toprak Razgatlıoğlu 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’daki son etabının ilk yarışında ikinci oldu. Jerez Pisti’nde yarışa ilk sırada başlayan Red Bull sporcusu, Nicolo Bulega’nın gerisinde kalsa da Toprak, bu sonuçla genel klasmanda 600 puana ulaşırken 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega ile arasındaki puan farkı 34 oldu.

Ay yıldızlı sporcu, superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 2021 ve 2024’ten sonra 3’üncü kez dünyanın zirvesine çıkacak. Organizasyonda bugün TSİ 12.00’de koşulacak superpole yarışında Toprak 7.’likte bile şampiyonluğa ulaşacak.

Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında?

1996 doğumlu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında.

Genç yaşına rağmen Superbike dünyasında şimdiden bir efsane olarak anılıyor.

Onun çalışma disiplini, agresif sürüş tarzı ve kararlı kişiliği, motor sporlarında örnek gösterilen özellikleri arasında yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu nereli?

Toprak Razgatlıoğlu Sakarya Arifiye doğumlu, ailesi ise Rize kökenli.

Karadenizli köklerini taşıyan Razgatlıoğlu, hem mütevazı duruşuyla hem de yarış sonrası yaptığı ünlü “stoppie” hareketiyle (ön teker üzerinde durma) tanınıyor.

Bu karakteristik hareket, onun pistlerdeki imzası haline geldi.

Sürüş Tarzı ve Hız Kontrölü

Toprak Razgatlıoğlu’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri agresif sürüş tarzı. Virajlarda rakiplerinin önüne geçişleri, yüksek hız kontrolü ve cesur manevralarıyla izleyenleri büyülüyor.

Yarış sonrası yaptığı “wheelie” ve “stoppie” gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Dünya genelinde motor sporları tutkunları tarafından “pistlerin Türk yıldızı” olarak anılıyor.