Toprak Razgatlıoğlu’nun kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Toprak Razgatlıoğlu kimdir? İşte detaylar…

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Alanya'da dünyaya geldi. Motosiklet sporlarına olan ilgisi, ünlü Türk dublör motosikletçi "Tek Teker Arif" olarak bilinen babası Arif Razgatlıoğlu'ndan miras aldı. Küçük yaşlardan itibaren motosiklet sporuna ilgi duyan Toprak, 5 yaşında ilk adımlarını attı. Şu anda 27 yaşında olan Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'nin en yetenekli ve başarılı motosikletçilerinden biri olarak tanınıyor.

Toprak Razgatlıoğlu'nun uluslararası motosiklet dünyasında elde ettiği başarılar, onu global bir yıldız haline getirdi. 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırarak Türkiye Pist Şampiyonu oldu. 2012 yılında İspanya'da düzenlenen Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak Türkiye'nin en genç şampiyonu unvanını kazandı. 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonluğunu elde eden Toprak, sezon boyunca İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve Fransa'daki yarışlarda dikkat çekici başarılar gösterdi.

Türkiye'de Motor Sporları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda 2009, 2011 ve 2012 yıllarında şampiyonluklar kazanan Toprak, dünya çapında da önemli başarılara imza attı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda PATA Yamaha takımıyla Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Son olarak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağında Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12. galibiyetini elde eden Toprak Razgatlıoğlu, bu başarısıyla şampiyona rekorunu kırdı. Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleşen yarışta, 10 tur sonunda damalı bayrağı birinci sırada gören Toprak, böylece Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.