TÜİK’in, Mayıs ayı tüketici enflasyonunu 0.04, yıllık enflasyonu ise 39.59 olarak açıkladığını belirten Taşkın, enflasyonu geriliyormuş gibi gösteren TÜİK’in çarşıdan pazardan haberi yok mu, diye sordu.

Necip Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Mayıs ayı enflasyonunun 0.04 ve yıllık bazda enflasyonun yüzde 39.59 çıkmasının asıl nedeni Mayıs ayında doğalgaza uygulanan “sıfır fiyat” yöntemidir. Buna rağmen aylık bazda bu kadar düşük oranda çıkması şaşırtıcıdır. Çünkü dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerin evine gelen faturalar ile çarşı, Pazar ve marketlerdeki etiketler TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla taban tabana zıt! En gerçekçi istatistik de vatandaşın eline geçen faturalar ve karşı karşıya kaldığı fiyatlardır. Hangisine inanmalıyız? Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak ve dolayısıyla enflasyon oranları önemli… Devletin işleyişine, hizmetlerin sürdürebilirliğine katkı sunan memurların düşük gösterilen enflasyon nedeniyle hak ettiklerini alamamaları hayal kırıklığına, hüsrana ve güven problemine neden olmaktadır. Bu, adalet duygusunu zedelemekte ve toplumun sosyal dengesini bozmaktadır. Anadolu Sağlık Sen, söylenemeyenleri söyleyen, alışılmış sendikacılık anlayışı ile hareket etmeyen, dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerinin haklarını ve hukukunu korumayı şiar edinmiş bir sendika olarak, düşüncelerini de açıkça ifadeyi etmeyi topluma karşı bir görev addederek mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılması gereken maaş zammının yoksulluk sınırının üstünde olmasını istiyoruz. Özellikle sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların tek kalem maaş alması için düzenleme yapılmasını; vergi yükünün dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerinin sırtına değil, çok kazananların daha fazla ödeyeceği bir düzenleme ile adil bir vergilendirme sistemine geçilmesini; seçimlerden önce verilen sözlerin tutulmasını, memur ve emekliye yapılması gereken maaş zammına refah payı da verilmek suretiyle insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyoruz.”Haber Merkezi