Başkan Eroğlu, “Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasındaki oransal zam teklifinde, uzlaşma sağlanamamış ve yasal olarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamıştır” dedi.

Eroğlu yaptığı açıklamada, “Müzakere süreci sonunda, Konfederasyon bünyesindeki tüm hizmet kollarının imzaladığı mutabakat, önceki dönemlerde elde edilen kazanımların korunması, bu dönemde mutabık kalınan maddelerin kazanıma dönüşmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, elde edilen kazanımlarımızın zaman içeresinde değerinin daha fazla ortaya çıkacağına inanıyoruz. Sağlık Sen, Toplu Sözleşme sürecinde, sahanın beklentilerini dikkate alarak teklifler oluşturmuş, uyguladığı mekik diplomasisi ve paydaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde masada önemli bir mücadele vermiştir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın emeği, alın teri ve hakkı için dün olduğu gibi bugün ve yarın da sendikal mücadelemize devam edeceğiz.Hizmet kolu kazanımları dışında tüm kamu görevlilerini ilgilendiren refah payı, en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin liraya tamamlanması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirilmesi gibi genel tekliflerimiz, bugünden itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından görüşülecek ve karara bağlanacaktır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun, müzakere boyunca yaptığımız güçlü itirazları dikkate alacağına, genel tekliflerimizin kabul göreceğine ve kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyecek bir oran belirleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

7’nci dönem toplu sözleşme kazanımlarından da bahseden Başkan Eroğlu şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri artırıldı.Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapanların ek ödeme tavan oranları artırıldı. Üniversite hastanelerinde görev yapanların ek ödeme tavan oranları artırıldı.Adli Tıp Kurumu’nda görev yapanların ek ödeme tavan oranları artırıldı.Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının taban ödemeleri artırıldı.Üniversite hastanesinde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının taban ödemeleri artırıldı.Aile sağlığı çalışanlarına muayene sayısına göre ödenen teşvik ek ödemeleri artırıldı.Taban ve teşvik alamayan kurum ve kuruluşlarda çalışan hekim, diş hekimi ve sağlık hizmetleri sınıfının ek ödemelerinde artış yapıldı.Sosyal hizmet tazminatının artırılması sağlandı. Sözleşmeli personelin de sosyal hizmet tazminatından yararlanabilmesi sağlandı.Çocuk Evi Koordinasyon Merkezlerinde (ÇEKOM) görev yapanların sosyal hizmet tazminatından yararlanması sağlandı.112 Acil Sağlık Hizmetlerine uygulandığı gibi yataklı tedavi kurumlarında görevli doğum yapan çalışanların da 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı.Yıllık izinlerde kesinti yapılmamasını sağlayan düzenlemede ayda 5 güne kadar olan kısıtlama kaldırıldı. Kesintisiz 12 güne kadar olan yıllık izinler için taban ve teşvik ek ödemelerde kesinti yapılmayacak.663 sözleşmeli yöneticilerin, yıllık izinlerde kesinti yapılmamasını sağlayan düzenlemede ayda 5 güne kadar olan kısıtlama kaldırıldı. Kesintisiz 12 güne kadar olan yıllık izinler için taban ve teşvik ek ödemelerde kesinti yapılmayacak.Sağlık çalışanlarına icap nöbet ücreti verilebilmesi için çalışma yapılacak” dedi. Haber Merkezi