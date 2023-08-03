Şefaatli belediye başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca, İşyeri Sendika Temsilcileri Seyit Dündar, Miktat Yılmaz ve sendika üyeleri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sosyal haklar hariç ilk altı ay işçilerin ücretlerine yüzde 95 oranında ücret zammı yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “İmzalanan toplu-iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üyelerimizin haklarının korunması ve yaşam refahlarının artırılmasını için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Yüksek enflasyonu ve üyelerimizin beklentilerini dikkate alarak, toplu iş sözleşmelerimizi ve ek protokollerimizi imzalamak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Şefaatli Belediye Başkanımız Av. Müjdat Karaca ile her zaman karşılıklı iyi niyet ve önemli kazanımlarla toplu iş sözleşmesi imzaladık. Şefaatli Belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerimiz bilsinler ki, alın teri ve emeğin üzerinde pazarlık yapmayan, belediyenin imkânlarını sonuna kadar zorlayıp, çalışanlarına en iyi ücreti ödeme gayreti ve çabası içerisinde olan bir belediye başkanımız var. Başta Şefaatli Belediye Başkanımız Av. Müjdat Karaca olmak üzere, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere sendikamız, şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir