Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Yozgat AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile sürekli işçi kadrosunda görevli çalışanları katıldı.

İmza töreni öncesi Tez Koop İş Sendikası Genel Sekreteri Hasan Bozkurt ve Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy yaptıkları konuşmalarda Yozgat Bozok Üniversitesi ile imzalanan Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da en büyük hassasiyetlerinin insanı temele alarak emek ve çabanın zayi edilmemesi olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Tez Koop İş Sendikası ve Sağlık İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların mutluluğu ve memnuniyeti adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaptıklarının altını çizen Rektör Karadağ konuşmasının devamında: “İdari iş ve işlemlerle alakalı yapılan bu düzenlemelerle birlikte, iş yerimizde iş barışı ve personellerimizin memnuniyet ve aidiyet duygularının artışı sağlanmıştır. Gerek Cumhurbaşkanımızın iradesi gerekse ilgili Bakanlığımızın ortaya oyduğu kanunlar çerçevesinde çalışan arkadaşlarımızın memnun olabileceği toplu sözleşmeyi bugün imzalıyoruz. Üniversitemiz hastanesinde sürekli işçi kadrosuna geçen sağlık çalışanlarımızın ödemelerini yapabilmemiz için aylık bir milyon TL daha paraya ihtiyacımız var. İşçilerimizin paralarını Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen paralarla ödüyoruz. Sayın Milletvekillerimizin ödeme konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüşmeleri bizi ciddi anlamda rahatlattı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde sağlık çalışanlarımızın ödemelerinde aksama yaşamadan ek protokollerle bu süreci de yılsonuna kadar yürüteceğiz. Ben bu vesile ile Cumhurbaşkanımızın işçilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi noktasında koyduğu iradeden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza ve Milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Bir Rektör olarak işçilerimizden bundan sonra beklentim fakatlara, amalara sığınmadan devletin bana sunmuş olduğu imkanın karşılığını yerine getirebiliyor muyum diye çalışmaktan öte bir şey değildir. Sizlerden bunu bekliyorum. Toplu iş sözleşmemiz üniversitemize ve siz çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yozgat AK Parti Milletvekili Abdulkadir Akgül de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanın işçilerin ekonomik şartlarının düzenlenmesi noktasında yapmış olduğu katkılara ve bu konudaki hassasiyetine değindi. Akgül konuşmasında; “Çalışan arkadaşlarımızın ve her zaman üniversitemizin ve yürütülen çalışmaların yanındayız. Çalışanlarımız başımızın tacıdır. Sürekli işçi kadrosunda çalışan kardeşlerimizin maaş artışı ve refah düzeylerinin yükselmesi memnuniyet verici. İşçi kardeşlerimizin maaş artışına vesile olan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Üniversitemizin ve siz çalışanlarımızın emrindeyiz. Bugün imzalanan toplu sözleşmeniz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı. Haber Merkezi