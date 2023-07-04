Toplantı açılış, yoklama ve geçen oturum tutanak özetinin okunmasıyla başladı. Meclis başkanlığına 1 adet teklif yazısı verildi. Okunan teklif yazısı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde Aydıncık ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okullarına genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından rapor okundu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Yılmaz okuduğu raporda “Aydıncık ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla, Şehit Bekir ŞİMŞEK İlkokulunun 5 kova plastik iç cephe boyası, 2 kova yağlı boya, 3 kova dış cephe boyası, 3 adet lavabo ve 10 adet musluk ihtiyacının olduğu, Baydiğin İlkokulunun 3 kova plastik iç cephe boyası, 2 kova yağlı boya, okul korkuluklarının bakım ve onarımı ile boyanması, 30 adet led lambaya, 12 adet musluk ve 15 adet sıvı sabunluk, Baydiğin Ortaokulunun 3 kova plastik iç cephe boyası, 3 kova yağlı boya, 10 adet musluk ve 10 adet elektrik prizi, Aydıncık Anaokulunun 2 kova iç cephe boyası ile kamera kayıt sisteminin yenilenmesi gerekmektedir. Baydiğin İmam Hatip Ortaokulunun 3 adet sınıf kapısının değişimi, çatı olukları ve tahliye borularının onarımı ile 3 kova yağlı boya, 10 adet sınıf askılığı, 15 adet musluk, 20 adet elektrik prizi ve 10 adet sıvı sabunluk, Kazankaya Şehit Dursun Erdoğan İlköğretim okulunun okulun yemekhanesinin bakım ve onarımının yapılması ve 3 kova iç cephe yağlı boya, 2 kova yağlı boya, 10 adet elektrik prizi, 10 adet musluk ve 5 adet çöp kavası, Dereçiftlik İlköğretim okulunun 8 kova iç cephe boyası, 2 kova yağlı boya, 8 adet sandalye ve 5 adet musluğa ihtiyaç bulunmaktadır. Şehit Zemci Doğan Ortaokulunun 3 kova iç cephe boyası, 5 adet elektrik prizi, 10 adet sıvı sabunluk ve 10 adet kapı koluna ihtiyaç vardır. Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Ortaokulunun çatısının bakım ve onarımının yapılması, alt kattaki pencereler için korkuluk yapılması, 5 kova iç cephe boyasına, 3 kova yağlı boya, 10 adet musluk ve 10 adet kapı koluna ihtiyaç duyulduğu, küçük çaptaki onarımların yapılması ve okullarımızın temiz olması için bu malzemelerin Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinden imkanlar dahilinde okullarımıza verilmesi komisyonumuzca yerinde tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde Yerköy ilçesinde bulunan bakımevinin fiziki durumu ile araç ve ekipmanların genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak İl Özel idaresi komisyonu Başkanı Adnan Kılıçaslan tarafından rapor okundu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Kılıçaslan okuduğu raporda, “Yerköy ilçesi ilçe Özel İdaresi bakım evi araç parkında 1998 model bir adet Fatih marka kamyon, 2010 model bir adet BMC marka kamyon, 2016 model bir adet Mercedes marka kamyon, 2000 model bir adet Mitsubishi marka greyder, 2015 model bir adet Komotsu marka greyder, 2000 model bir adet Komotsu marka kepçe, 2006 model bir adet Hidromek marka kepçe, 2008 model bir adet Isuzu Pikap, 2004 model bir adet Ford marka minibüs, 2000 model bir adet Amman marka silindir, 2000 model Distribütör, 2013 model bir adet Hitachi marka paletli kepçe ve 2017 model bir adet Ford marka çöp kamyonunun bulunduğu ve hidromek marka kepçenin sık sık arıza verdiğinden dolayı işlerde aksamaların olduğu bildirilmiştir. İlçede bulunan bakım evinin onarımlarının yapıldığı ve fiziki durumunun yeterli olduğu, araç ve ekipmanlarının genel olarak bakım onarımlarının yapıldığı ve gerek yatırım programında bulunan işler ve gerekse aciliyet gerektiren işlerde yol yapımları, onarımlar, yol yaması işlerinde hizmet verdiği ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu.

Gündemin üçüncü maddesinde Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı köyünde tapunun 101 ada, 1061 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Akaryakıt LPG istasyonu alanı içerisinde otopark alanı yapımı için hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi, mekânsal planlar yapım yönetmeliği 32’nci maddesi uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ekrem İlker tarafından rapor okundu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

İlker okuduğu raporda “Akdağmadeni ilçesi Yukarıçulhalı köyünde tapunun 101 ada, 1061 parsel numaralı taşınmazın mülkiyet içerinde kalan Akaryakıt LPG İstasyon Alanı içerinde otopark alanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı değişikliği önerisinin incelendiği, projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerinin alındığı, alınan görüşler kapsamında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 28.04.2023 ve 115833 sayılı yazıları ile 16.10.2017 tarih ve G06/17/007 tarihli geçiş yolu izin belgesi bulunduğu, Mevcut imar planında Akaryakıt ve LPG alanı olarak niteliği korunduğu, yapılaşma koşullarının korunduğu, yapı yaklaşma mesafelerinin korunduğu, planlı alan içerinde 540 m2’lik bir kısmının "Genel Otopark Alanı " olarak düzenlendiği dosya arasında ve yerinde görülmüştür. Bahse konu plan değişiklikleri için mevcut Jeolojik Etüt Raporu, Halihazır Haritaların kullanıldığı ve buna göre 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planını Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddesi hükümlerince uygun olduğu dosya arasında bilgilerden ve yerindeki incelemeden anlaşılmıştır. Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı köyünde tapunun 101 ada, 1061 parsel numaralı taşınmazda mülkiyet içerinde kalan Akaryakıt LPG İstasyon Alanı içerinde bulunan 540 m2’lik bir kısmın "Genel Otopark Alanı" projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi. Alpaslan Demir