İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı açılış, yoklama geçen oturum tutanak özetinin okunması ile başladı.

Gerçekleştirilen toplantıda gündemin birinci maddesi Yozgat İl sınırları dahilinde güneş ve rüzgar enerjisinden, su gücünden, yeraltından çıkan jeotermal sıcak sulardan, hayvansal ve bitkisel atıklardan elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik her türlü elektrik santrallerinde üretim gücü belirlenen harç miktarlarının 15 KVA ve altında elektrik enerjisi üreten lisanslı veya lisansız elektrik üretimi yapan santrallerden harç alınmayacak. Elektrik enerjisi üreten santraller verilecek işyeri açma çalışma ruhsatlandırması aşamasında tahsil edilmesi hakkında meclise teklif yazısı sunuldu. Teklif yazısı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 3 gündem maddesi ise görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin ikinci maddesi İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve konusu İl Özel İdaresi 2022 mali yılı programı kapsamında merkez ve 13 ilçeye ayrılan ödeneklerin hangi harcama kalemlerine ayrıldığı, ne miktarda harcama yapıldığı hakkında Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon Başkanı Dursun Tuncer tarafından okunan rapor şu şekilde “İl Özel İdaresi 2022 mali yılı yatırım bütçesinden Kanalizasyon yapım bakım ve onarım projesi, içme suyu yapım projesi, kilitli parke yapım projesi, köprü ve menfez yapım projesi, diğer köy alt ve üst yapımları projesi, 1. ve 2. kat asfalt kaplama yapım projesi, tarımsal alt yapı projesi, cari giderler, taşıt alımları, köy mezarlık cami şadırvan ve köy konağı yapım projesi kapsamında toplamda 27.342.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 mali yılı bütçesinden Akdağmadeni, Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun ve Yenifakılı ilçeleri için ayrılan ödeneklerin yılı içerisinde kullanıldığı, Merkez ilçe içme suyu yapım projesi için ayrılan 355.000,00.-TL ödenekten 325.000,00.-TL’sinin harcandığı 30.000,00.-TL’sinin bakiye kaldığı, Diğer köy alt ve üst yapım projesi için ayrılan 1.660.000,00.-TL’den 647.468,51.-TL’sinin harcandığı 1.012.531,49.-TL’sinin bakiye kaldığı, Boğazlıyan ilçesi Diğer köy alt ve üst yapım projesi için ayrılan 370.000,00.-TL’den 306.861,02.-TL’sinin harcandığı 63.138,98.-TL’sinin bakiye kaldığı, Saraykent Tarımsal alt yapı yapım projesi için ayrılan 180.000,00.-TL’den 100.000,00.-TL’sinin harcandığı 80.000,00.-TL’sinin bakiye kaldığı, Sarıkaya Kanalizasyon tesisi yapım projesi için ayrılan 462.000,00.-TL’den 344.370,27.-TL’sinin harcandığı 117.629,73.-TL’sinin, İçme suyu tesisi yapım projesi için ayrılan 820.000,00.-TL’den 732.114,06.-TL’sinin harcandığı 87.885,94.-TL’sinin, Köprü ve menfez yapım projesi için ayrılan 150.000,00.-TL’den 41.772,00.-TL’sinin harcandığı 108.228,00.-TL’sinin bakiye kaldığı, Şefaatli içme suyu yapım projesi için ayrılan 850.000,00.-TL ödenekten 736.387,35.-TL’sinin harcandığı 113.612,65.-TL’sinin bakiye kaldığı, Diğer köy alt ve üst yapım projesi için ayrılan 715.000,00.-TL’den 392.581,64.-TL’sinin harcandığı 322.418,36.-TL’sinin bakiye kaldığı, Yerköy Diğer köy alt ve üst yapım projesi için ayrılan 1.109.970,27.-TL’den 680.526,53.-TL’sinin harcandığı 429.443,74.-TL’sinin bakiye kaldığından, baki kalan ödeneklerin 2023 mali yılı bütçesine devredildiği ve 2023 mali yılında harcanacağı komisyonumuzca tespit edilmiştir.”Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Yerköy İlçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında gerekli inceleme yapılarak rapora bağlanması ve meclisin bilgisine sunulması hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon Başkanı Talat İbiş tarafından okunan rapor şu şekilde “İlimiz Yerköy ilçesinde bulunan stadyumun çevre ışıklandırılmasına, drenajın yapılıp zeminin yenilenmesine, stadyum çevresine bisiklet yolu yapılıp kondisyon aletlerinin kurulmasına, çevre duvarlarının bakım ve onarımının yapılmasına, mevcut bulunan Recep Tayip Erdoğan 1071 hatıra ormanının sulanması için sondaj çalışması yapılmasına ve branş çeşitliliğinin artırılması amacıyla çok amaçlı spor sahaları yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Yerköy ilçe Genlik Spor Müdürlüğü binası ve Şehit Serkan Göker kapalı spor salonunda 2021 yılında deprem risk analiz raporu için katot örneklerinin alındığı ve il müdürlüğüne raporların sunulduğu belirtilmektedir. Yine ilçede bulunan spor salonunun çatısının bakım onarımın yapılmasına, radyan ısınma sistemi oluşturulmasına, güvenlik kamerası taktırılmasına, zamanla yağış ve sonrası akan sular neticesinde aşınma, yırtılan ve delinmeler olan saha zemininin yenilenmesine, personel odaları, soyunma odaları ve depolarının yenilenmesi, su tesisatının genel bakım onarımdan geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir”. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde Sorgun İlçesine bağlı köylerde bulunan sağlık evi ve sağlık ocaklarının genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor okundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Gezer tarafından okunan rapor şu şekilde “İlimiz Sorgun ilçesi Sağlık müdürlüğü hizmet binası 2021 tarihide yapılmış olup, binanın fiziki şartları ve çevre düzenlenmesi yapılmıştır. Binanın yeni olması sebebiyle sağlık ilçe müdürlüğüne 20 adet bilgisayar, 4 adet tarayıcı, 10 adet yazıcı, 1 adet barkot yazıcısı ve okuyucusuna ihtiyaç duyulduğu, 1 adet hizmet aracı ile 2 adet temizlik işçisi alımına ihtiyaç duyulduğu, İlçe merkezinde 7 adet Aile Toplam Sağlık merkezinin bulunduğu, söz konusu merkezlerde yeterli doktor ve hemşire eve ebesinin mevcut olduğu görülmüştür. Yenidoğan, Yazlak ve Beğendik sağlık merkezilerinin küçük bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu, terminal karşında bulunana sağlık merkezinde otopark sorunu yaşanmaktadır. Araplı, Eymir ve Doğankent sağlık merkezilerinde 1’er doktor ve birer sağlık elemanı ile sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü, Karalık, Hülhüyük, Faraşlı, Gülşehri, Ahmetfakılı, Gedikhasanlı, Bahadın, Karakız, Aşağıumafakılı, Belencumafakılı, köylerindeki sağlık merkezlerinde münavebeli olarak sağlık personelleri tarafından hizmet verildiği, Keser, Yağcılar, Günyazı, Erkekli, Çötelli, Karaveli sağlık evlerinde personel olmadığından bu yerlerde sağlık hizmetinin verilmediği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır”. Okunan rapor oy birliği ile kabil edildi. Alpaslan Demir