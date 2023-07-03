Toplantı açılış, yoklama ve geçen oturum tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin birinci maddesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi Güneş Sokak 1 nolu hizmet binası altında yer alan 1/A, 1/B ve 1/C nolu işyerlerinin Valilik makamının 05.02.2018 tarih ve 1159 sayılı oluru ile merkez köylere hizmet götürme birliğinin kullanımına verildiği ve kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmeliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla il özel idaresi tarafından hazırlanacak protokol hükümlerince 1/A,1/B ve 1/C nolu işyerlerinin merkez köylere hizmet götürme birliğine tahsis edilmesi hakkında bir teklif yazısı okundu. Okunan teklif yazısı İl Özel İdaresi Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde İl Özel İdaresi yetki sahası içerisinde 16.02.2021 tarih ve 1607 numaralı il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünün yazısı ile teslim edilmiş olan mekânsal adres kayıt sistemi veri üretimi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında saha ve ofiste yapılan çalışmalar sonucunda, mevzuat hükümleri ve mekânsal adres veri modeli dokümanlarında idaremiz yetki sahasında bulunan tüm köylerin köy sınırlarında yanlışlık olduğu anlaşılmış olup, Yozgat Kadastro Müdürlüğünden alınan resmi sınırlara istinaden hazırlanan sayısal veriler ve krokilerin görüşülmesi konusunda bir teklif yazısı okundu. Okunan teklif yazısı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Sorgun ilçesi isi merkezlerinden İl Özel idaresine ait deposuna gelen jeotermal sudan sıcaklık ve debi verileri göz önünde bulundurularak 10lt/sn suyun Ahmet Güloğlu’na altı ay içerisinde sera inşaatına başlamak ve bir yıl içerisinde seranın faaliyete geçmek kaydıyla il genel meclisinin 02.08.2022 tarih ve 220 sayılı kararıyla jeotermal su kiralaması yapılması uygun görüşülmüş ancak ilgilinin 23.05.2023 tarihinde idareye vermiş olduğu dilekçesinde ülkemizde meydana gelen deprem olayı nedeniyle inşaat sektörünün deprem bölgesine üretim yapması nedeniyle tedarik konusunda sıkıntı yaşadığı ve inşaata başlayamadığını bu yüzden ek süre talep ettiğini belirttiğinden Sorgun İlçesine yapılacak olan jeotermal sera tesisinin belirtilen olumsuzluklardan dolayı ek süre verilip verilmeyeceği konusunda teklif yazısı okundu. Okunan teklif yazısı Jeotermal ve Su Kaynakları komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. Alpaslan Demir