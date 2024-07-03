AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın sözcüsü olduğu Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Karma Komisyonu 3’üncü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Akran zorbalığı konusuna gelen dilekçe, Başkanlık Divanı tarafından detaylı incelenerek ayrıntılı çalışma gerektirdiği saptanarak Genel Kurula sevk edildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Şahan, “Akran zorbalığı okul ortamlarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Akran zorbalığını önlemek için farkındalık yaratmak, empati geliştirmek ve güvende hissettirmek önemlidir. Akran zorbalığı, uygun önlemlerle önlenebilir bir durumdur. Akran Zorbalığı Alt Komisyonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.