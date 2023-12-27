Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için tarafları Beştepe'ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ilgili tarafları Beştepe'ye davet etti. Erdoğan'ın önderliğinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri Beştepe'de bir araya gelecek.

Asgari ücret toplantısı, planlanan saat 16.30'da Beştepe'de düzenlenecek. Toplantının sonrasında, 2024 yılı asgari ücretinin duyurulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli toplantı ile ülkenin ekonomik yönlendirmesine ilişkin kilit bir kararın şekillenmesine öncülük edeceği düşünülüyor.