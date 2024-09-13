İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı Boğazlıyan’da yapıldı.

Eylül Ayı İlçe Müftüleri Toplantısına, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüleri ve şube müdürü katıldı.

İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla yapılan toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirildi.

Boğazlıyan İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programlarının planlaması, eğitim ve öğretime başlayan Kur'an kursularının hazırlıkları, gençlik koordinatörlüklerinin hizmetleri ve gündemdeki diğer konuların değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantı sonrasında Gülden; Boğazlıyan İlçe Müftülüğüne atanan Sami Özgün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.