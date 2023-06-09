Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Yozgatlı vatandaşların da ilgisini çekebilecek açıklamaya göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran ile biten haftada 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 721 milyon dolar artarak 56 milyar 519 milyon dolardan 58 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 2 Haziran haftasında 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi. İHA