Yozgat Bozok Üniversitesi Trekking Grubu, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Levent Özdemir öncülüğünde Topçu Göledi çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Doğaya dikkat çekmek isteyen grup üyeleri, gölet etrafındaki çöpleri toplayarak örnek bir çevre duyarlılığı sergiledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Trekking Grubu, çevre bilincini artırmaya yönelik bir etkinlik düzenledi. Grup üyeleri, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Levent Özdemir gözetiminde Topçu gölet çevresinde temizlik çalışması yaparak, piknikçiler ve ziyaretçiler tarafından bırakılan çöpleri toplayarak doğaya sahip çıktı. Grup Lideri Dr. Levent Özdemir, bu tür faaliyetlerin çevresel farkındalığı artırmak açısından önemli olduğunu belirterek, "Doğada olmak bize sadece sağlık değil, sorumluluk da kazandırıyor. Grup üyesi arkadaşlarımızla birlikte hem yürüyüş yaptık hem de doğanın bizden beklediği görevi yerine getirdik. Topçu Göledi gibi güzelliklerin kirletilmeden kullanılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Trekking Grubu, benzer faaliyetleri diğer doğal alanlarda da sürdürmeyi hedefliyor.