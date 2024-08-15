Etkinlik kapsamında, gölet çevresinde olta balıkçılığı yapan şahısların avcılık malzemeleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. Bu denetim, avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve doğal kaynakların korunmasını hedeflemek amacıyla yapıldı.

Denetimlerin yanı sıra, balıkçılara Su Ürünleri Kanunu hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, su ürünlerinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve doğal dengenin korunması konularında bilgilendirme yaptı. Su ürünleri yasa ve yönetmeliklerinin önemi, avlanma kuralları ve çevre koruma önlemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bu tür denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin çevre koruma ve sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkı sağladığını belirtti. Yapılan denetimlerin, doğal yaşam alanlarının korunması ve avcılığın yasalar çerçevesinde sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinden memnun kalan balıkçılar, yapılan çalışmanın hem kendileri hem de çevre için faydalı olduğunu ifade etti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çevre koruma bilincinin artırılması adına çeşitli çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Bu kapsamlı denetim ve bilgilendirme faaliyeti, hem çevre koruma hem de sürdürülebilir avcılık konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nın çevreye duyarlılığı ve bilinçlendirme çabaları, bölgedeki doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaya devam edecek.