Balkan Savaşı’nda aldığı yarayla ‘Topal’ lakabını alan Osman Ağa, 1923 yılında Ankara’da öldürüldü.

Topal Osman Kimdir?

1883 yılında Giresun’da dünyaya gelen Osman Ağa, Çepni kökenlidir. Babası fındık tüccarı Feridûnzâde Hacı Mehmet Efendi’dir. Genç yaşta aile işlerine yardım etti, bir kereste fabrikasına ortak oldu. Evlenen Osman Ağa’nın iki oğlu oldu.

1912’de Balkan Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Çatalca Cephesi’nde savaşırken sağ diz kapağından yaralandı. Bu yaralanma sonucunda topal kaldı ve “Topal Osman” adıyla anılmaya başladı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Karadeniz’de milis güçlerinin başına geçti. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın muhafız kıtasının komutanlığını yaptı. Savaşta gösterdiği başarılar sonucunda yarbaylık rütbesine yükseltildi.

1923 yılında Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinde azmettirici olduğu gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ankara’da çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen Osman Ağa, Muhafız Taburu Komutanı İsmail Hakkı Tekçe tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürüldü.