Engelli bireylerin haklarına saygı göstermenin ve yaşamlarını kolaylaştırmanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Topal, “Engellilik, bir kusur değil; toplumsal çeşitliliğin ve dayanışmanın bir parçasıdır. Sevgi, anlayış ve dayanışmayla her türlü engelin aşılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilirliğe kadar pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Topal, “İlimizde de bu anlayışla, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz” dedi.

Topal, Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığın artmasına, empati duygusunun güçlenmesine ve daha kapsayıcı bir toplumun inşasına katkı sağlamasını temenni ederek, “Engelli bireylerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyor; tüm vatandaşlarımızı daha engelsiz bir dünya için birlikte hareket etmeye davet ediyorum” diyerek mesajını tamamladı. Haber Merkezi