Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olan Yozgat'ta çiftçiler geçen seneden kalan ihtiyaç fazlası samanları, samancılara satarak ek gelir elde ediyor.

Samancılar da sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulup aşırı sıcaklar altında tonlarca saman presleyip Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'ndeki besicilere ulaştırıyor.

Yeni sezonda arpa ve buğday hasadının başlayacağı kentte geçen yıldan kalan samanın tonu bin 250 liradan satılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde geçen seneden kalan samanları toplayan satıcılarından Ali Ekinci, 20 yıldır Yozgat'ta geçimlerini saman satarak sağladığını söyledi.

Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde besicilerin hayvanlarının yemlerini İç Anadolu Bölgesi'nden karşıladığını söyleyen Ekinci, “Geçen yıl samanların çok fazla olması ve hayvancılığın istikrarının olmaması nedeniyle samanlarımızın birçoğu elimizde kaldı, satamadık. Şu anda maliyetinin çok altında satıyoruz, zarar ediyoruz. Samanlarımızı Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'ne gönderiyoruz. Bu samanları genelde koyunculukla uğraşan besicilerimiz kullanıyor. Hayvanların kışlık yeminin büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesi'nden karşılanıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hayvanların yemleri karşılanıyor ama daha çok bizim bölgemizde ekinlerin fazla olması sebebiyle saman ihtiyacının büyük kısmı bizim bölgeden karşılanıyor” dedi.

Geçen yıldan kalan samanı ellerinden çıkarmak için uygun fiyata verdiklerini de vurgulayan Ekinci, “Samanlar şu an elimizde kaldığı için biz tonunu çok uyguna veriyoruz. Samanın tonunu besicilere bin 250 liradan veriyoruz. Bu yıl 15-20 güne kadar yeni mahsuller çıkar, o zaman tonu ne olur bilemiyoruz. Şu an elimizde kalan samanları çıkartmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.