Sarıkaya ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan ve besicilikle geçimini sağlayan 57 yaşındaki Abdullah Eroğlu, merada otlayan küçükbaş hayvanların kaybolmalarını önlemek ve çobanın sürüyü kontrol etmesini sağlaması amacıyla kullanılan tongurdakları, hobi amacıyla küçük yaşlarda biriktirmeye başladı.

Bazısı bir asra dayanan ve zamanla sayıları 250’ye ulaşan tongurdakların bir kısmını hayvanlarına asan Eroğlu bir kısmını da evinde muhafaza ediyor. Özenle bakımını yaptığı tongurdakların sayısını artırmayı düşünen Eroğlu, kendisi gibi besicilikle uğraşan çocuklarının da emanetine sahip çıkmasını istiyor.



50’Sİ KOYUNLARDA TAKILI



Hayvancılığın kendisine dededen kalma meslek olduğunu söyleyen Eroğlu, “Tongurdak biriktirmek ben de yıllardan beri hastalıktır. Bunları ustalarından, çobanlardan siparişle ile aldım. Kendime göre bir koleksiyon yapmış oldum. 250 tane var, 50’si koyunlarımda takılı. Tongurdaklar sürü halindeki koyunun bölünmesini engeller, her çobanın kendine göre tongurdak sesi vardır, ona göre koyunlarına tongurdak asar. Sürüsünü sesinden bilir. Tongurdak takılı koyuna kolay kolay kurt gelmez, uzak durur ve yaylımda da güzel yayılır” dedi.



ÇOCUKLUKTAN BERİ MERAKLIYDIM



Çocukluktan beri tongurdak biriktirdiğini de belirten Eroğlu, “En eskisi çobanımdan almıştım 70 yıllıktı. Ona ben 3 koyun parası vermiştim tongurdağı almak için. Tongurdağa her zaman meraklıydım, hevesliydim. Bunların bakımlarını özenle yapıyorum. Güz döneminde siliyorum ve yağlıyorum. Her gittiğim yerden tongurdak almışlığım vardır, çocukluktan beri hevesim var hala da gördüğüm zamanda almaya sipariş vermeye çalışıyorum. Bunları çocuklarıma miras bırakmak istiyorum. İnşallah onlar da devam ettirirler” şeklinde konuştu. İHA