Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yüksek Protein İçeriği: Ton balığı, vücut için önemli olan yüksek kalitede protein sağlar. Protein, kas gelişimi ve onarımı, enerji üretimi ve bağışıklık sistemi fonksiyonları için önemlidir.

Omega-3 Yağ Asitleri: Ton balığı, özellikle EPA ve DHA adı verilen omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekleyerek kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye, iltihaplanmayı azaltmaya ve beyin fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olur.

Vitamin ve Mineral Kaynağı: Ton balığı, vitamin ve mineral bakımından zengindir. B vitaminleri (B12, B6, niyasin), demir, fosfor, magnezyum, selenyum ve potasyum gibi besin öğeleri içerir. Bu besinler, enerji üretimi, sinir sistemi fonksiyon, kemik sağlığı, bağışıklık sistemini güçlendirme ve metabolizmayı düzenleme gibi birçok görevi destekler.

Antioksidanlar: Ton balığı, vücuda antioksidanlar sağlar. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır ve yaşlanma, kronik hastalıklar ve kanser gibi birçok sağlık sorununun riskini azaltır.

Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Ton balığı, aşağıdaki hastalıkların yönetilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir:

Kalp hastalıkları

İltihaplanma

Beyin sağlığı

Kanser

Besin Değerleri: 100 gram ton balığı konserve olarak kullanılırsa, aşağıdaki besin değerlerine sahip olabilir:

Kalori: 120-130 kcal

Protein: 26-30 gram

Yağ: 0-2 gram

Omega-3 yağ asitleri: 1-2 gram

Vitamin B12: %200'ün üzerinde günlük ihtiyacın karşılanması

Diğer vitaminler ve mineraller: B6 vitamini, niyasin, demir, fosfor, magnezyum, selenyum ve potasyum gibi çeşitli miktarlarda bulunur.

Zararları: Ton balığı, doğal olarak civa içerir. Yüksek civa seviyelerine sahip balıkların aşırı tüketimi, zararlı etkilere yol açabilir. Özellikle hamile kadınlar ve küçük çocuklar, civa içeriği nedeniyle ton balığını sınırlı miktarda tüketmelidir.