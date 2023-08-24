18 farklı ülkeden gelerek Türkçe eğitimi alan Yozgat Bozok Üniversitesi TÖMER öğrencilerine Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları öğretmen Elif Şahiner ve Psikolog Esat Ateş tarafından eğitim verilerek öğrenciler bilgilendirildi.

TÖMER öğrencilerine Yozgat’ta bulundukları sürede iletişim problemi yaşamamaları, bulundukları ortam ve kurumlarda olumlu sonuçlara ulaşmaları, bireysel iletişim, konuşma, anlatım ve dinleme yöntemleri hakkında "Etkili İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Eğitim sonrası günümüzde dünyayı tehdit eden "Bağımlılıkla Mücadele" konusunda da öğrenciler bilgilendirildi.

İletişimin, duygu ve düşüncelerin iki insan arasındaki paylaşımı olduğunu söyleyen Psikolog Esat Ateş, iletişimin insanlar arasında gönülden gönüle bir köprü vazifesi gördüğünü, etkileşim içinde olunan her ortamda sevgi dilinin önemli bir anahtar olduğunun altını çizdi.

İletişimde beden dilinin önemine de vurgu yapan Ateş, sözlü iletişimin beden dili kadar etkili olmadığını kaydetti. İnsanlar arasındaki ilişkilerde empati kurmak gerektiğini anlatan Ateş, “Mimikleriniz ve jestleriniz, karşınızdaki insana olan duygularınızın ifadesinin anlamıdır. Ne yaptığınız önemli değil, ne söylediğiniz önemli değil; nasıl yapacağınız, nasıl söyleyeceğiniz ve karşınızdaki insanda nasıl yankı bulacağınız önemlidir” şeklinde konuştu.

“İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN”

Etkili iletişim ile ilgili bilgiler veren Ateş, “Etkili iletişim için uygulamanız gereken tekniklerden önce bu kavramı tanımlamak ve hangi beceriler sayesinde uygulanacağını görmek daha doğru olacaktır. Etkili iletişim demek, kendinizi net bir şekilde anlatmanız ve karşınızdaki kişiyi net bir şekilde anlamanız demektir. Yani göndericinin yolladığı mesajı, alıcının en doğru şekilde anladığı iletişim yöntemidir. Etkili iletişim için ise olmazsa olmaz ilk beceri, iyi bir dinleyici olmaktır. Hani birini dinlerken onu anlamaya çalışmak yerine kendi söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz ya, işte bu kötü dinleyici olmaktır. Empati kurabilmek yani kendinizi karşınızdaki insanın yerine koyarak onun anlattıklarını yargılamak da etkili bir iletişim için son derece gereklidir. Ağzınızdan çıkan sözler harika olabilir ancak bu sözleri vücut dilinizle desteklemiyorsanız etkili bir iletişimden söz etmek mümkün değildir. Birden fazla kişiyle kurulan iletişim sırasında iyi bir takım arkadaşı olmanız gerekiyor. O ekipte kaç kişi olursa olsun, her biriyle kurduğunuz iletişim sağlıklı olmalıdır. Yoksa bu durumda da etkili iletişimden söz etmek mümkün olmayacaktır” dedi.

BAĞIMLILIK ANLATILDI

Bağımlılıkla mücadele konusunda da verilen eğitimde Ateş, “Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Psikiyatrik bir sendrom olan bağımlılığın tanısı için aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi yeterlidir. Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi. Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması. Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama. Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi. Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması. Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek” ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın nasıl oluştuğunu da anlatan Ateş, şu bilgileri aktardı: “Bağımlılığa neden olan faktörler incelendiğinde bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek güçtür. Bağımlılık için birçok etken söz konusu olabilir. Psikolojik ve biyolojik etkenler bağımlılık sürecini etkilemektedir. Kişi ilk olarak merak ve korku duygusu ile kullanımı denemek isteyebilir. Merakla birlikte bir kereden bir şey olmaz düşüncesi ile kullanım gerçekleşir. Bağımlılık beyinde dopamin adlı nörotransmiteri etkilemektedir. Dopamin; düşünce, his, motivasyon, hareket, dikkat ve karar verme gibi birçok temel fonksiyonel süreçte yer alır. Kullanılan maddeye bağlı olarak kullanım sıklığı, kullanım süresi, kullanılan madde türüne göre değişiklik gösterse de dopamin hormonunun kullanım sürecine bağlı olarak zarar görmesi sonucu beyin doğru şekilde çalışamamaya başlar ve bağımlılık ortaya çıkar.” Melike Aslı Arslan