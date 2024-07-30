Sağlık Bakanlığı yardımcılığı görevinden alınan Dr. Tolga Tolunay hakkında kamuoyunda çeşitli sorular gündeme geldi. Kilis’te doğmuş olan Tolunay’ın yaşam öyküsü ve ailesi merak konusu oldu. İşte Dr. Tolga Tolunay’ın kimliği, memleketi ve ailesi hakkında detaylı bilgiler.

TOLGA TOLUNAY KİMDİR?

Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye’nin saygın ortopedi ve travmatoloji uzmanlarından biridir. 1977 yılında Kilis’te doğan Tolunay, çocukluk yıllarını Gaziantep’te geçirdi ve burada ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. Eğitim hayatında gösterdiği başarılar, onu tıp dünyasında tanınan bir isim haline getirdi.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Doç. Dr. Tolga Tolunay, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra, 2004-2009 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimi aldı. Bu dönemde ortopedi ve travmatoloji alanında derinlemesine bilgi ve deneyim kazandı. Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, 2010-2014 yılları arasında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı.

Tolunay’ın kariyerindeki önemli bir dönüm noktası, 2014-2018 yılları arasında aynı hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapmasıydı. Bu pozisyonda, hastane yönetiminin bir parçası olarak önemli görevler üstlendi. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2019 yılında doçent unvanını aldı. Uzmanlık alanları arasında biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisi bulunmaktadır.

BİLİMSEL VE İDARİ GÖREVLER

Tolunay, bilimsel katkılarıyla da dikkat çeken bir isimdir. 2016 yılından bu yana çeşitli bilimsel komisyonlarda görev almıştır. Ayrıca, TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Bu görevleri sırasında, tıp ve sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin desteklenmesine katkı sağlamıştır.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına getirilen Tolunay, bu pozisyonda da sağlık sektörüne yönelik önemli düzenlemelere imza atmaktadır. İngilizce bilgisi, uluslararası bilimsel topluluklarla etkili iletişim kurmasına olanak sağlamaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Tolga Tolunay, ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam sürmektedir.