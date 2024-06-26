Tolga Arman, son dönemlerde gündemde sıkça yer alan bir isim haline geldi. Arman, 27 Eylül'de doğmuş olup Terazi burcudur ve lojistik sektöründe faaliyet göstermektedir. Evlenip boşanmış olup bir kız çocuğu babasıdır.

Eski model Demet Şener, geçtiğimiz yıl işadamı Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra Tolga Arman ile ilişkiye başladı. Arman'ın kızı İrem Kutluay'la aynı sınıfta okuduğu iddiaları, Şener tarafından yalanlanmıştır.

Demet Şener'in sevgilisi Tolga Arman, lojistik sektöründe çalışmaktadır. Bodrum'da tatilde çıkan aşk haberleriyle gündeme gelen çift, sosyal medyada da mutlu anlarını paylaşmaktadır. Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada evlilik planlarının olmadığını belirterek, mutlu olduklarını ve birbirlerine bağlı olduklarını vurgulamıştır.

Demet Şener ise 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğmuş olup, Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birincilik kazanmıştır. Eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem adında bir kızı ve Ömer adında bir oğlu bulunmaktadır. Şener, oyunculuk kariyerine Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans" ve Mustafa Altıoklar'ın "Asansör" filmleriyle adım atmıştır.