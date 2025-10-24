Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konutların detayları belli olmaya başladı.

Yozgat dahil 81 ilde hayata geçirilecek projede, konutlar 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı proje detaylarıyla birlikte, başvuru tarihleri ve koşulları da netlik kazanacak. Türkiye genelinde büyük ilgi gören sosyal konut hamlesi, dar gelirli vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmasını hedefliyor.

2+1 Daireler: Minimal ve Verimli Yaşam Alanları

2+1 tipindeki daireler, daha küçük hane yapısına sahip vatandaşlar için tasarlandı.

Yapı Özellikleri: Yaklaşık 70–90 m² büyüklüğünde, iki oda, bir salon, mutfak ve banyodan oluşuyor.

Kullanım Avantajı: Kompakt yapısı sayesinde verimli alan kullanımı sunuyor.

Kimler İçin Uygun

Yeni evli çiftler,

Bekar çalışanlar,

Minimal yaşam tarzını benimseyenler,

Düşük bütçeyle konut sahibi olmak isteyenler.

Avantajları

Düşük taksit ve aidat maliyetleri,

Ekonomik ısınma ve temizlik giderleri,

Daha az eşya ile sıcak ve düzenli bir yaşam alanı.

3+1 Daireler: Geniş Aileler İçin Konforlu Seçenek

3+1 daireler, ailelerin ihtiyaçları düşünülerek daha geniş metrekarelerde planlandı.

Yapı Özellikleri: Yaklaşık 100–110 m² büyüklüğünde, üç oda, bir salon, mutfak ve banyodan oluşuyor.

Mutfak Tipi: Projeye göre ayrı mutfak veya Amerikan mutfak seçenekleri bulunuyor.

Kimler İçin Uygun

Çocuklu aileler,

Evden çalışanlar,

Misafir ağırlamayı sevenler,

Uzun vadeli konfor arayanlar.

Avantajları

Çocuklar için ayrı oda imkânı,

Misafir veya çalışma odası olarak kullanılabilir ek alan,

Geniş depolama kapasitesi,

Ferah ve konforlu yaşam alanı.

Hangi Daire Tipi Size Daha Uygun?

Uzmanlar, konut tercihi yaparken bütçe, aile büyüklüğü ve yaşam tarzı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor:

Bütçe açısından: 2+1 daireler daha ekonomik;

Aile yapısı açısından: Çocuklu aileler için 3+1 daireler daha konforlu;

Yaşam tarzı açısından: Sade yaşamı sevenler için 2+1, misafir ağırlamayı tercih edenler için 3+1 daha uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde konut sahibi olmayı kolaylaştırırken, şehirlerdeki konut arzını da artırmayı hedefliyor. Projeye ilişkin başvuru süreci ve ödeme planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte netleşecek.