AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda başlattığı “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Yozgat’a 2 bin 858 yeni konut kazandırılıyor.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, “Yaparsa AK Parti yapar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin refahı için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Başkan Kandemir açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat’ımız da hak ettiği yatırımı alıyor. Daha önce Yozgat genelinde 5 bin 500 konut inşa edilmişti. Şimdi de 2 bin 858 yeni konutla vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Bu, sadece bir konut yatırımı değil, sosyal devlet anlayışının somut bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Yozgat’a Yapılacak Konutların İlçe Dağılımı

Yapılacak konutların ilçe dağılımı ile ilgili bilgi veren Kandemir, “Merkez 630, Akdağmadeni 200, Akdağmadeni Belekçehan 63, Akdağmadeni Oluközü 50, Aydıncık 47, Boğazlıyan 200, Boğazlıyan Sırçalı 60, Boğazlıyan Uzunlu 63, Boğazlıyan Yamaçlı 63, Çandır 70, Çayıralan 94, Çekerek 120, Çekerek Özükavak 47, Kadışehri 100, Saraykent ve Ozan 100, Sarıkaya 110, Sarıkaya Karayakup 47, Sorgun 300, Sorgun Çiğdemli 94, Sorgun Yeniyer 50, Şefaatli 100, Yenifakılı 60, Yerköy 190 olmak üzere toplam 2 bin 858 konut Yozgat’a kazandırılacak” şeklinde açıklamada bulundu.

“Bu Projeyle Birlikte Herkesin Yuva Hayali Gerçek Olacak”

Kandemir, AK Parti hükümetlerinin sosyal konut hamlelerinin dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsat sunduğunu belirterek, “Her dönem milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir siyaset anlayışıyla hareket ettik. TOKİ eliyle inşa edilecek bu konutlar, hem ekonomik hem de güvenli yaşam alanları oluşturacak. Yozgat’ta her kesimden vatandaşımız bu imkândan yararlanabilecek” dedi.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kandemir yapılacak konutlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların yapması gerekenleri şu ifadelerle aktardı: “‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası ile Halkbank şubelerinden yapılabilecek. Başvurular; 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak. Hane halkı geliri belirli sınırları aşmayan, kendi üzerine konut kayıtlı olmayan vatandaşlar projeden yararlanabilecek. Emekliler, gençler, engelliler, şehit ve gazi yakınları için özel kontenjan ayrılacak.”

Başvuru Şartları Ve Takvim

Kandemir, projenin yalnızca konut sayısıyla değil, sosyal adalet anlayışıyla da öne çıktığını belirterek, “Vatandaşlarımız, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası / Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı tanınacak. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, engellilere, emeklilere ve 18-30 yaş arası gençlerimize özel kontenjanlar ayrıldı. İlk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor” dedi.

Kandemir açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu sayesinde bugün Türkiye’nin dört bir yanında konut seferberliği başlatılmış durumda. Bu büyük yatırımın Yozgat’ımıza kazandırılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Yaparsa yine AK Parti yapar!”