Proje kapsamında gençler, emekliler ve ilk kez konut sahibi olacaklara özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor. Başvuru tarihi ve koşullarıyla ilgili son gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı son açıklamalara göre, TOKİ’nin yeni sosyal konut projesi başvurularının 2025 yılı sonuna doğru veya 2026 yılının hemen başında başlaması bekleniyor. Bakan Kurum, projeye dair takvimin ilerleyen aylarda vatandaşlarla paylaşılacağını belirtti.

Daha önceki projelerde olduğu gibi, bu projede de 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gençler için özel başvuru kontenjanları ayrılacak. Bakan Kurum, bu konuda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçmişte olduğu gibi, yeni projede de 18 yaşını doldurmuş gençlerimize ev sahibi olma fırsatı tanıyacağız. Bu, onların hayata bir adım önde başlaması açısından büyük bir imkan. Gençlerimiz, yeni projeye rahatlıkla başvurabilecek.”

TOKİ, gençlerin yanı sıra emeklilere ve henüz hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara da kontenjan ayırmayı sürdürecek. Proje ile barınma ihtiyacını karşılamakta zorlanan dar gelirli kesimlerin modern, depreme dayanıklı ve uygun maliyetli konutlara erişimi amaçlanıyor.

Henüz 250 bin konutluk projeye ilişkin resmi başvuru şartları açıklanmadı. Ancak önceki sosyal konut kampanyalarında olduğu gibi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıl ikamet etmiş olmak,

Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak,

Hane gelirinin belirli bir düzeyin altında olması

gibi kriterlerin yine başvuru koşulları arasında yer alması bekleniyor.

TOKİ başvurularının tıpkı önceki projelerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Başvuru ekranının, başvuru dönemi ilan edildiğinde erişime açılması bekleniyor.

Bakanlık bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 1,5 milyon sosyal konut üretildiğini hatırlatarak, 2025’te hayata geçirilecek projeyle bu sayının daha da artırılacağını vurguladı.