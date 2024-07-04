TOKİ'nin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri kampanyası kapsamında sosyal konutlara başvurular tamamlandı. Ancak, TOKİ'nin satılık arsalarının hangi illerde ve nerelerde olduğu merak ediliyor.

14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri kampanyasında sosyal konutlara başvurular kabul edildi. TOKİ arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

Arsa tapularının verilmesi için geri sayım devam ederken, süreçle ilgili birçok merak edilen konuya da yanıt aranmaya başladı. TOKİ, 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı için aylık taksit, vade sayısı ile başvuru ücretini de açıkladı.

TOKİ ARSA VE KONUT PROJELERİNDE ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOKİ'nin arsa satışı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresi adına Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur" denildi.

ARSA TÜRLERİ

Müstakil Arsa: Yüzölçümü planlama durumuna göre en fazla brüt 150,00 konut yapmaya müsait.

Müşterek Arsa: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

TOKİ SATILIK ARSALAR YOZGAT’TA NEREDE?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesindeki arsalar, Yozgat’ın Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde bulunmaktadır.