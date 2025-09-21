Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını 17 Ekim’e kadar uygulayacak. Kampanyadan 168 bin alıcı yararlanabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri süren konut ve iş yeri sahipleri için indirim kampanyasını başlatıyor. Daha önce TOKİ’den konut veya iş yeri alanlar, borçlarını peşin ödeyerek tapularını hemen almak isterse yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

TOKİ’nin açıklamasına göre, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla taksit ödemelerini düzenli yapmış olmaları ve geriye dönük taksit veya emlak vergisi borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanya kapsamında, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmış ve geri ödemeleri en geç Haziran 2024’te başlayan konut ve iş yerleri yer alacak. Ancak taksit sayısı 12 ay veya daha az kalan alıcılar kampanyadan yararlanamayacak.

Başvurular 17 Ekim’e kadar kabul edilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru yapacak alıcılar, banka başvurusunda Site Yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösterir belgeyi de sunacak.

Kampanya ile geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı borcunu kapatma fırsatına sahip olacak. Bu uygulama ile yaklaşık 110,6 milyar lira tutarındaki borç bakiyesi kapatılabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Ekim ayında başlayacak. 81 ilde yapılacak konutlar için başvurular, hiç evi olmayan vatandaşlar tarafından yapılacak ve hak sahipleri kura çekimi ile belirlenecek.

Projelerde gençlere, 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere, depremzedelere, şehit ailelerine, gazilere, emeklilere ve engellilere özel kontenjan ayrılacak. Dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olacak. Proje kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut yapılması planlanıyor.