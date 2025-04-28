Yeni kampanya ile birlikte, gençler, emekliler ve yeni evliler için özel kontenjanlar ayrılacak, ödeme koşulları ise geniş kitlelere hitap edecek şekilde belirlenmiş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının start alacağını duyurdu.

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yıl sonunda, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek. Kampanyanın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinde sosyal konut alanında atılan en büyük adımlardan biri olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, 2022 yılında başlatılmıştı.

Bu proje ile 250 bin konut için başvurular alınmış ve 2023-2028 dönemi için 500 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. Yeni kampanyada ise 250 bin konutluk bir hedefin devreye alınması bekleniyor.

KAMPANYA İÇİN 81 İL VALİLİĞİNE TALİMAT GÖNDERİLDİ

2025 yılı başında, Yozgat dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 il valiliğine yazı gönderilerek, konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgeler ve kamu arazilerinin tespit edilmesi talep edilmişti.

Bu çalışmaların önemli bir aşaması tamamlanırken, Bakan Kurum, kampanya ile ilgili müjdeyi 2025 yılı sonunda açıklamayı planladıklarını duyurdu.

KAMPANYA DUYURUSU EYLÜL-EKİM 2025'TE BEKLENİYOR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yeni sosyal konut kampanyasının 2025'in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde, büyük ihtimalle eylül ya da ekim aylarında duyurulmasını beklediğini ifade etti.

Bu tarihlerde kampanyanın detaylarının kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

YENİ KAMPANYADA GELİR SINIRLAMASI UYGULANACAK

Özelmacıklı, yeni projede de bir gelir sınırının uygulanacağını belirtti.

Kampanyaya başvuruda bulunmak isteyenlerin, hanehalkı gelirinin iki asgari ücreti aşmaması, başvuru sahibinin veya ailesinin adına gayrimenkul bulunmaması ve başvuru yapılan ilde belli bir süre ikamet ediyor olunması şartları aranacak.

Bu düzenlemelerle, dar gelirli vatandaşların öncelikli olarak konut sahibi olması hedefleniyor.

ÖDEME KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Yeni kampanyada ödeme koşulları da büyük önem taşıyor. Ödemelerin, memur maaş katsayısına endeksli artışlarla yapılması bekleniyor. Bu sayede taksitler zamanla artsa da, ödenebilir seviyede kalacak. Ayrıca, kampanyaya katılacaklar için ödeme planında şu detaylar yer alacak:

10 yıl vadeli ödeme imkanı sunulacak.

Bahar ve sonbaharda peşin ödemeli kampanyalar düzenlenebilecek.

Kuraya katılım için sembolik bir ön ödeme istenecek, kurada çıkmayanlara ise ödedikleri tutar iade edilecek.

ÖZEL KONTENJANLAR VE İSTİSNAİ GRUPLAR

Yeni kampanyada, tıpkı önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi, belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor. Bu gruplar şunlar olacak:

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler,

Emekliler,

18-30 yaş arası gençler,

Yeni evlenen çiftlere özel ayrıcalıklar sağlanacak.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, önceki TOKİ projelerindeki gibi, dar gelirli vatandaşlar için vade sürelerinin 240 aya kadar uzatılmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu adım, ödeme güçlüğü çeken aileler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

TOKİ'nin başlattığı bu yeni sosyal konut kampanyası, geniş bir kitleyi ev sahibi yapmayı hedefliyor.

Özel kontenjanlar, uygun ödeme koşulları ve gelir sınırlamaları ile dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmaları teşvik edilecek.