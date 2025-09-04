Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara yönelik dev bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Yozgat dahil 81 ilde 1 milyon arsa, uygun taksitlerle ve faizsiz olarak satışa çıkarılacak.

Arsa Sahibi Olmanın Yolu Açılıyor

Konut maliyetlerinde en büyük kalemin arsa olduğuna dikkat çeken yetkililer, devletin bu adımıyla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasının kolaylaşacağını belirtiyor. Satışa sunulacak arsalar, hem müstakil ev hem de apartman yapmak isteyenler için planlandı.

Taksitler 7-8 Bin Lira Arasında Olacak

Projeye göre arsalar 10 yıl vadeli, 1 yıl geri ödemesiz şekilde satılacak. Vatandaşlardan yüzde 10 peşinat alınacak, kalan tutar ise 108 ay sabit taksitlerle ödenecek. Aylık ödemelerin 7-8 bin lira civarında olması bekleniyor. En önemli avantaj ise faiz uygulanmaması olacak.

Bakan Şimşek Detayları Paylaştı

Konuya ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. TBMM’de yöneltilen soru önergesine yanıt veren Şimşek, projenin hem konut arzını artıracağını hem de kira ve satış fiyatlarının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Şimşek, şunları söyledi:

“Deprem kaynaklı konut kayıplarını telafi etmek ve vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal konut hamlesi kapsamında 2023-2028 döneminde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin iş yeri projeleri sürdürülmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ile birlikte kira ve konut fiyatlarındaki artışın daha da yavaşlaması öngörülmektedir.”

Başvurular Aralık 2025’te Başlayacak

Vatandaşların merakla beklediği başvurular için tarih de netleşti. 1 milyon arsa satışı için başvurular Aralık 2025’te başlayacak. Başvuruların TOKİ üzerinden alınacağı öğrenildi.