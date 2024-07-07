Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde büyük bir adım atarak kentsel dönüşüm projelerini hızlandırıyor.

Toplam Yozgat dahil 51 ilde 865 arsayı yatırımcılara sunan Bakanlık, avantajlı ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yatırımcılar için sunulan ödeme koşulları şöyle:

%25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği

Peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı

Bu koşullar, kentsel dönüşüm alanlarında önemli projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacakken, yatırımcılara cazip yatırım imkanları sunuyor.

Açık artırmalar, Ankara’daki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu ve İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden katılım sağlamak isteyenler ise emlakmuzayede.com.tr adresinden tekliflerini verebilecekler. Müzayedeler, 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak.

Arsa ihalelerine katılım için belirlenen teminat miktarları, gayrimenkulün değerine göre farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde:

70.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL teminat

70.001 TL ile 330.000.000 TL arası gayrimenkuller için belirlenen diğer teminat seçenekleri