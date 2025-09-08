Proje kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere Yozgat dahil 81 ilde 1+1 ve 2+1 tipinde konutlar vatandaşlarla buluşturulacak. Taksitler ise 7.500 TL’den başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Açıklama

Beştepe’de düzenlenen Orta Vadeli Program (2026-2028) sunumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek kiraların ekonomik göstergelerde ciddi bir etki yarattığını belirterek sosyal konutun kira artışlarını dengelemek için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Konut arzının yetersizliği ve talebin yüksekliği kira fiyatlarını yükseltiyor. Sosyal konut projeleriyle bu direncin kırılmasını hedefliyoruz. Program, yıl sonunda vatandaşlarımızın başvurusuna açılacak” dedi.

Konutların Özellikleri Ve Hedef Kitle

Projede inşa edilecek konutların çoğunluğu 2+1 planında olacak. Genç nüfus için tasarlanan 1+1 daireler de bulunacak. Taksitler aylık 7.500 TL’den başlayacak ve uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların erişimine sunulacak.

Başvurular Tüm İllerde Alınacak

Sosyal konut başvuruları, büyükşehirler ve küçük iller dahil olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden 2025 yıl sonunda başlatılacak. Başvurular için detaylı duyurular ve tarihler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Sosyal konut yapılacak iller arasında şunlar bulunuyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Vatandaşlar E-Devlet Üzerinden Başvurabilecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 2025 yılı sonunda e-Devlet platformu üzerinden alınacağı belirtildi. Böylece sosyal konut projesi, Türkiye genelinde kira artışlarına karşı doğrudan bir çözüm ve vatandaşların kendi evlerine erişimini kolaylaştıracak bir adım olarak öne çıkıyor.