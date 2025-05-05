Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2025 yılı için büyük bir sosyal konut hamlesi hazırlığında. Yıl boyunca, özellikle gençler ve emekliler için öncelik tanınacak dev projeler hayata geçecek. TOKİ, 430 binin üzerinde yeni konut üretmeyi planlıyor. Bu projeler, yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşamını sürdüreceği konutlar sağlayacak. Konutlar, Yozgat dahil olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak inşa edilecek.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’un TBMM’de yaptığı açıklamalara göre, TOKİ 2025’te toplamda 430 bin 800 yeni konut yapmayı hedefliyor. Bu büyük hamle, bugüne kadar tamamlanan 1 milyon 626 bin konut ile konut üretimini üç kat artıracak. Sungur, ayrıca borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara yönelik indirimli ödeme kampanyasının da yıl içinde başlatılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 kampanyasında gençler ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılacağını açıkladı. 18-20 yaş arasındaki gençlere kura önceliği verilecek ve emeklilere özel konut seçenekleri sunulacak. Bakan Kurum, “Hayata yeni atılan gençlerimiz için kura ile ev sahibi olma fırsatını tüm Türkiye genelinde sunmak istiyoruz,” dedi.

TOKİ’nin her yıl düzenlediği indirim kampanyalarının bu yıl da devam etmesi bekleniyor. 2025 yılı için öne çıkan beklentiler arasında, borçlarını peşin ödeyen vatandaşlara uygulanacak indirimler yer alıyor. Özellikle dar gelirli aileler, gençler ve emekliler bu kampanyada öncelikli olacak. Kampanya detaylarının önümüzdeki aylarda netleşmesi planlanıyor.

TOKİ’nin projeleri yalnızca yeni konut üretimiyle sınırlı kalmıyor. İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 923 bin bağımsız birim dönüştürüldü. Sosyal konut projeleri de hızla devam etmekte, şu ana kadar 125 bin 428 yeni konut üretildi ve bunların 81 bini hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ’nin 2025 planları, konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için umut verici gelişmeler sunuyor. Gençler ve emekliler için uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı, Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaratıyor.