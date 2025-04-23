Hem Sorgun ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde hem de Akdağmadeni ilçesi Oluközü Beldesi’nde toplamda 209 konutluk iki büyük proje hayata geçirilecek.

SORGUN’DA 99 KONUT VE TİCARET MERKEZİ

30 Nisan 2025 saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan ilk ihale, Sorgun Karşıyaka Mahallesi’nde yapılacak 99 adet konut ile 3 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi inşaatını kapsıyor. Tünel kalıp sistemiyle konutlar, konvansiyonel sistemle ise ticaret merkezi yapılacak. Ayrıca altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de projeye dahil. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 400 takvim günü olarak belirlendi.

AKDAĞMADENİ’NDE 110 KONUTLUK İKİNCİ ETAP

İkinci proje ise 9 Mayıs 2025 saat 14.00’te ihaleye çıkacak. Akdağmadeni Oluközü Beldesi’nde hayata geçirilecek 110 konutluk bu proje, yine tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Projenin süresi 450 gün olarak planlandı.

Her iki ihale de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Katılımcıların, idari şartnamede belirtilen teknik ve mali yeterlilik kriterlerini sağlamaları gerekiyor.