Hiç evi olmayan vatandaşlara yönelik başlatılacak kampanya kapsamında, TOKİ eliyle Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 81 ilde 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar inşa edilecek. Başvuruların Aralık 2025’te başlayacağı açıklandı.

240 Ay Vade, Düşük Taksit İmkânı

Yılmaz, yapılacak evlerin 240 ay vadeli ödeme planıyla satışa çıkarılacağını, aylık taksitlerin 8 bin TL’den başlayacağını duyurdu. Konutların özellikle dar gelirli, hiç evi olmayan vatandaşlara yönelik olacağını belirten Yılmaz, bu sayede hem barınma sorununun hem de kira fiyatlarının kontrol altına alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

“En büyük problem kiralarda. Kira enflasyonu hâlen en ciddi sorunlardan biri. Bu kapsamda TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 oda 1 salon şeklinde yapılacak evler uzun vadeli ve uygun fiyatlarla dar gelirli vatandaşlarımızın erişimine sunulacak” dedi.

Yılmaz, özellikle büyük şehirlerde yükselen kiraların vatandaşları zorladığını hatırlatarak, konutların organize sanayi bölgeleri çevresine de inşa edileceğini kaydetti. Böylece işçi ve emekçilerin çalıştıkları bölgelere yakın, uygun fiyatlı evlerde yaşamalarının sağlanacağı ifade edildi.

Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ’nin sosyal konut projeleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat dahil olmak üzere 81 ilde hayata geçirilecek.

Başvuru şartları

TOKİ sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda şu kriterler aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Üzerine kayıtlı evi bulunmamak,

Başvurulacak ilde en az 1 yıldır ikamet etmek ya da nüfus kütüğü o ilde kayıtlı olmak,

Dar gelirli olmak.

Başvurular Aralık 2025’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği sosyal konut projesinin başvuruları Aralık 2025’te başlayacak.