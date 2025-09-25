Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek sosyal konut projesinde illere göre konut sayıları belli oldu. Yozgat’ta 4 bin konut yapılması öngörülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu sosyal konut seferberliği ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Türkiye genelinde yürütülecek projede İstanbul’a 90 bin, Ankara’ya 50 bin, İzmir’e 30 bin, Bursa ve Gaziantep’e 20 biner, Konya’ya ise 15 bin konut yapılacak.

Yozgat ile birlikte Çorum’a 4 bin, Erzurum’a 6 bin, Kayseri’ye 8 bin, Sivas’a 6 bin, Zonguldak’a 4 bin sosyal konut yapılması planlanıyor.

TOKİ sosyal konut başvurularının Ekim 2025’te başlayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri yer alacak. Konutların aylık 8 bin liradan başlayan taksitlerle satışa sunulacağı kaydedildi.