Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği dev konut hamlesi “Yüzyılın Konut Projesi”ni yarın İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde düzenlenecek büyük bir törenle kamuoyuna açıklayacak.

Yozgat dahil 81 ilin tamamında inşa edilmesi planlanan 500 bin sosyal konutun ayrıntılarının paylaşılacağı törende, konutların büyüklükleri, ödeme planları ve hak sahipliği kriterleri tek tek duyurulacak.

500 Bin Sosyal Konutla Yeni Yaşam Alanları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen “Yüzyılın Konut Projesi”, hem konuta erişimi kolaylaştırmayı hem de afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Projeyle birlikte, özellikle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı sağlanacak.

Törende ayrıca, proje kapsamında yapılacak konutların örnek daireleri vatandaşların ziyaretine açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yozgat dahil 81 ilden milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de programa katılacak.

Kapsayıcı Kontenjan Sistemi

Yeni sosyal konut kampanyasında, toplumun farklı kesimlerine özel kontenjanlar ayrılacak.

Proje kapsamında öncelikli gruplar şöyle olacak:

Şehit yakınları ve gaziler

Emekliler

Gençler

En az üç çocuğu bulunan aileler

Bu düzenlemeyle, hem sosyal denge gözetilecek hem de dar gelirli ailelerin ev sahibi olma şansı artırılacak.

TOKİ’den Bir İlk: Kiralık Sosyal Konut Modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yeniliklerden biri de “Kiralık Sosyal Konut” uygulaması olacak.

Bu kapsamda, TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) eliyle ilk kez kiralık konutlar inşa edilecek.

Proje, özellikle İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemeyi amaçlıyor.

Kiralık sosyal konutlar, piyasa değerinin yarı fiyatına kiraya verilecek. Belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar bu uygulamadan yararlanabilecek.

“İlk Evim Projesi”nde Anahtar Teslimi Gerçekleşecek

Tanıtım töreninde ayrıca “İlk Evim Projesi” kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslimi de yapılacak.

Hak sahipleri, evlerine kavuşacakları töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla takip edecek.

Kimler Başvurabilecek?

Projeye başvurabilecek kişilerin karşılaması gereken şartlar ise şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Dar gelirli olmak,

Üzerine kayıtlı konut bulunmamak,

Daha önce TOKİ’den ev satın almamış olmak.

Bu kriterleri taşıyan vatandaşlar, E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacak

“Yüzyılın Konut Projesi”nin tanıtımının ardından, E-Devlet sistemi üzerinden başvuru ekranı aktif hale getirilecek.

Adaylar, sistem üzerinden başvurularını tamamlayacak, gerekli başvuru ücretini yatıracak ve sonrasında kura sürecini bekleyecek.

TOKİ öncülüğünde yürütülecek proje, depreme dayanıklı, çevreye duyarlı ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

Yetkililer, bu hamleyle birlikte Türkiye genelinde konut arzının artırılacağını, vatandaşların uygun maliyetli ve güvenli konutlara erişiminin kolaylaşacağını belirtiyor.