Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut sahibi olmayı bekleyenleri ilgilendiren bir açıklama geldi.

TOKİ Emlak Konut tarafından faizsiz yeni konut kampanyası açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru tarihi de açıklandı.

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen TOKİ Emlak Konut projesi start alıyor.

TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yapılan yeni konut projesi için bir son dakika açıklaması yapıldı.

Emlak Konut GYO ve TOKİ resmi hesaplarından paylaşılan açıklamalarda yeni konut kampanyası hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Gayrimenkul yatırımında yeni dönem. Peşinat yok, taksit yok, faiz yok. 20 yıllık yuva yenilendi: İlk misafirler yerleşti İçeriği Görüntüle 24 Temmuz'u bekleyin."