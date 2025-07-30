Peşinat, faiz ya da taksit ödemesi gerektirmeden ev sahibi olma imkânı sunan gayrimenkul sertifikası sistemi, özellikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için umut verici bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Yeni Modelin Detayları: Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

Gayrimenkul sertifikası, bir konut projesine doğrudan yatırım yapılabilmesini sağlayan ve yatırımcısına mülkiyet hakkı kazandıran menkul kıymet niteliğinde bir finansal araç olarak tanımlanıyor. Bu sistem sayesinde yatırımcılar, dilerlerse tek bir sertifika, dilerlerse konutun tamamına denk gelecek kadar çok sayıda sertifika satın alarak projeye ortak olabiliyor. Sertifikalar birikimli olarak kullanılabildiği gibi, yatırımcıya uzun vadede ev sahibi olma olanağı sunuyor.

İlk Uygulama İstanbul Arnavutköy’de Başlıyor

Yeni sistemin ilk uygulaması, İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Arnavutköy’de gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 1.406 konutun satışa sunulması planlanıyor. Proje için ihraç edilecek gayrimenkul sertifikası adedi ise 73 milyon 387 bin 500 olarak açıklandı. Her bir sertifikanın nominal değeri 1 Türk Lirası olarak belirlendi.

Kredi, Peşinat ve Faiz Yok: Yatırımcılara Büyük Kolaylık

Sistemin en dikkat çeken yönü, yatırımcıların kredi çekmeden, peşinat ödemeden ve faiz yükü altına girmeden, yalnızca birikimleriyle konut sahibi olabilmeleri. Bu model, özellikle konut finansmanında geleneksel yöntemlere erişimi sınırlı olan bireyler için cazip bir alternatif sunuyor. Yatırımcılar zaman içerisinde istedikleri kadar sertifika biriktirerek, bir konutun tamamına sahip olma hakkını elde edebiliyor.

Sertifikalar Borsada Alınıp Satılabilecek

Gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul’da işlem görebilecek. Böylece yatırımcılar sertifikaları alım-satım yoluyla değerlendirerek, sistemden kısa vadeli kazanç da sağlayabilecek. Aynı zamanda bu yapı, yatırımın likit hale getirilmesine olanak tanırken, konut edinimi sürecinde yatırımcılara esneklik sunuyor.

Yeni Finansman Modeli Yaygınlaştırılabilir

TOKİ ve ilgili kurumların açıklamalarına göre, Arnavutköy’deki projenin ardından başarılı sonuçlar alınması durumunda, sistemin Türkiye genelinde başka projelerde de uygulanması hedefleniyor. Böylece gayrimenkul sertifikası, konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için erişilebilir bir model haline gelebilir.