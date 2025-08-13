30 şehirde vatandaşlara uygun koşullarda satılacak bu evler için teminat bedeli, açık artırmaya katılım için bir ön şart olacak. İşte ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat.

TOKİ’den 30 şehirde konut fırsatı sadece 200 bin TL teminat bedeli ile duyuruldu. Hiç evi olmayanların beklediği müjde geldi. 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulacak konutlar için vatandaşa ödeme kolaylığı sağlanacak.

200 Bin Liraya Fırsat Konutlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, milyonların beklediği indirimli konut müjdesini verdi.

Ev almak isteyenler yüzde 25 peşinat 72 ay vade ve yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırmaya katılmak için en az 200 bin lira teminat bedeli yatırmak yeterli olacak.

30 İl İçin Konut Satışı Başlıyor

7 Ocak'ta başlayacak olan açık artırma, ev hayali kuranlar için fırsat olacak. Açık artırmada, 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konut seçenekleri yer alacak.

Toki Evlerinin Satışa Çıkacağı İller Arasında Yozgat’ta Var MI?

Vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma imkanı sunacak 30 şehir şöyle;

İstanbul,

Adana,

Rize,

Ankara,

Siirt,

Aydın,

Bursa,

Çorum,

Samsun,

Denizli,

Erzincan,

Muğla,

Edirne,

Kocaeli,

Konya,

Mersin,

Ordu,

Tunceli,

Uşak,

Erzurum,

Trabzon,

Muş,

Nevşehir,

Manisa,

İzmir,

Karaman,

Iğdır,

Gaziantep,

Gümüşhane.

Yozgat ise listede yer almıyor.

Teminat Bedeli En Az 200 Bin Türk Lirası

200 bin TL'si olan herkes, bu fırsattan yararlanacak. Yüzde 15'ten başlayan peşinatlarla ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi olmak artık daha kolay olacak.