TOKİ’nin yeni konut indirimi geldiğini, daha önce ev ve iş yeri satın alanlar için geçerli olacağını dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman kampanya kapsamında borcunu peşin kapatanlara yüzde 25 oranında indirim uygulanacağını söyledi. Kampanyadan yararlanmak için konut sahiplerinin 2023 Haziran sonuna kadar konutlarını almış olmaları gerektiğini belirten Duman, “TOKİ’nin yeni indirim kampanyası daha önce ev ve iş yeri satın alanlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamında borcunu peşin olarak kapatanlara yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanacak olan vatandaşların 2023 yılı haziran ayı sonuna kadar konutlarını almış olmaları gerekiyor. Konut ödemesine 2023 yılı haziran sonu başlayan ve kalan taksi sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvuru yaparak yüzde 25 indirim kampanyasına dâhil olabilecek” dedi.

“İNDİRİM SADECE 23 EYLÜL-18 EKİM TARİHLERİNİ ARASINDA OLACAK”

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini belirten Şule Alp Duman şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için başvuru tarihleri 23 Eylül 18 Ekim 2024 arası olacak. Başvurular satış işlemlerinin yapıldığı bankadan gerçekleşecek. Vatandaşlar yine bu tarih aralığında ödemeleri gereken tutarı bankaya yatıracak. İndirim sadece bu tarihleri kapsayacak. Başvuru için konut ve iş yeri sahiplerinin önce site yönetiminden borcu yoktur belgesi almaları gerekiyor. Aynı zamanda belediyeden emlak beyan değerini gösteren belgenin de alınması ve başvuru için bankaya bu belgelerle gidilmesi gerekiyor.”