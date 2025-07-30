Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamada, 2+1 konutların 7 bin 253 TL, 3+1 konutların ise 10 bin 289 TL taksitle satışa sunulduğu belirtildi.

Konut satışları bazı illerde başlamış durumda, bazı illerde ise başvurular Ağustos ayında alınacak.

Başvuru Şartları Açıklandı

TOKİ, konut başvurusunda bulunacak kişilerde aranan şartları da duyurdu. Buna göre;

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Proje iline nüfus kaydının bulunması veya en az 1 yıldır o ilde ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

Başvuracak kişinin, eşi ya da velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamalı.

Aynı hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilecek.

Başvuru, yetkili banka şubelerine yapılacak ve "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi" imzalanacak.

Kura çekimi yapılacak projelerde yer, gün ve saat bilgileri TOKİ’nin resmi internet sitesinde (www.toki.gov.tr) duyurulacak.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Değil, Bankadan Yapılacak

TOKİ başvuruları yalnızca ilgili banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. İl ve ilçe bazında belirlenen başvuru tarihleri ve yetkili bankalar şu şekilde:

Afyon: 20-21 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası

Ankara: 4-15 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası

Çankırı: 4-7 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası

Düzce: 5-8 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası

Gaziantep: 4-13 Ağustos 2025 – Halk Bankası

Ordu: 4-8 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası

Aydın: Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası

Konya: Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 – Ziraat Bankası

Mardin: Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 – Halk Bankası

Sivas: 11-15 Ağustos 2025 – Halk Bankası

Kilis: 11-15 Ağustos 2025 – Halk Bankası

Elazığ: 20-27 Ağustos 2025 – Ziraat Bankası