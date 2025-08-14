Toki̇’den 21 Ilde 102 Iş Yeri Satışı

Müzayede 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Yüzde 10 Peşin, 96 Ay Vade İmkanı

Satışa sunulan iş yerlerinin büyük kısmı yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade seçeneğiyle alıcı bulacak. Bu kapsamda Adana (1), Afyonkarahisar (12), Aksaray (6), Ankara (17), Bartın (1), Çorum (2), Gümüşhane (3), Isparta (4), Karaman (3), Kars (5), Kastamonu (4), Kırşehir (2), Konya (12), Malatya (3), Manisa (4), Nevşehir (6), Niğde (3), Osmaniye (4), Şanlıurfa (6), Trabzon (1) ve Uşak’ta (2) iş yerleri satışa sunulacak.

Yüzde 10 Peşin, 120 Ay Vade Seçeneği

Osmaniye’de yer alan 1 iş yeri ise yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade fırsatıyla satılacak.

Müzayede Detayları

Açık artırma, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Fiziki katılım için Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası adresleri belirlendi. İnternet üzerinden katılım sağlamak isteyenler, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.30’a kadar kayıt yaptırabilecek.

İletişim ve Bilgi

Detaylı bilgi için Emlak Yönetim A.Ş.’nin 444 84 34 numaralı çağrı merkezi veya emlakyönetim.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.