Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yayınlanan son dakika açıklamasında birçok ilde kontu satışı yapılacağı bildirildi.

Toki.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan duyuruda başvuruların bazı iller için başladığı belirtilirken bazı iller için de başvuruların başlayacağı görülüyor.

Her dönem dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ, yayınladığı duyurularında 15 ilde konut satışı yapacağını söyledi. Konut başvurusuna dair bilgiler de netleşti. Başvurular e devlet değil banka üzerinden yapılıyor. Ziraat ve Halk Bankası toki başvuru bilgileri şu şekilde:

Başvuru Şartları Nedir?

TOKİ başvurusu yapacaklarda aranan şartlar bulunuyor. İl il yayınlanan duyurulara başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı

2. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

3.Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet etmek,

4. Başvuru sahibinin, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına, Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölüm veya müstakil konut bulunmamalıdır.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş konutlar ile hisseli gayrimenkuller bu şartın dışında tutulur.

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak gerekir.

5.Bu şartların kabulü için Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi ile beyanname imzalanacaktır.

6. Başvuruların vekâlet yoluyla yapılması durumunda, satışla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren noter onaylı vekâletname gereklidir.

Sözleşme vekâleten yapılacaksa, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir” veya “Adıma Gayrimenkul Alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir” ibarelerini taşıyan noter tasdikli vekâletname ile vekilin kimlik belgesi ibraz edilmelidir.

Başvuru İlleri

Gaziantep

Mardin

Ankara

Eskişehir

Çankırı

Sivas

Kilis

Ağrı

Antalya

Adana

Elazığ

Erzurum

Bursa

Kocaeli

Hatay