TOKİ, tam 32 şehirde toplam 174 arsayı satışa sundu. Detaylar haberimizde:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 32 şehirde toplam 174 arsayı satışa çıkardı.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, 200 bin TL peşinat ödeyenlere aylık 4 bin 543 TL taksitle arsa sahibi olma imkânı sunuluyor.

Satışa sunulan arsaların toplam büyüklüğü 6 milyon 957 bin 343 metrekareyi bulurken, muhammen bedeli ise 6 milyar 653 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

Düşük gelirli vatandaşlar için cazip bir fırsat sunan arsalar arasında, Kırşehir’in Boztepe ilçesinde yer alan ve 200 bin TL peşinatla 48 ay vadeli, aylık 4 bin 543 TL taksitle satışa sunulan arsa dikkat çekiyor.

Arsalar, 29 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde yapılacak açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Ayrıca, “www.emlakyonetim.com.tr” adresi üzerinden de internet yoluyla teklif verilebilecek.