Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde inşa edilmesi planlanan 99 adet konut ve 1 adet 3 dükkânlı ticaret merkezi için yapım ihalesine çıkıyor. Proje kapsamında altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de yer alıyor.

TOKİ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 15.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent'teki merkez binasında yapılacak. İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden sunmaları gerekiyor.

İHALE DETAYLARI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yapılması planlanan proje; Tünel Kalıp Sistemiyle 99 konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 adet 3 dükkânlı ticaret merkezi, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerini kapsıyor. Projenin tamamlanma süresi, yer tesliminden itibaren 400 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde işe başlanacak.

İhale kapsamında sadece anahtar teslim götürü bedel teklifleri kabul edilecek. Elektronik eksiltme yapılmayacak ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacak. Geçici teminat tutarı ise teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında olacak.

KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, EKAP üzerinden indirilebilecek olan idari şartnamede belirtilen koşulları sağlamaları gerekiyor. Katılım için başlıca aranan belgeler arasında:

Yetkili kişi veya kuruluşlara ait bilgiler,

Geçici teminat,

İş deneyim belgeleri,

Son yıla ait bilanço ve gelir tabloları,

Teknik ve mali yeterlilik belgeleri yer alıyor.

Firmaların ihaleye teklif verebilmeleri için, daha önce benzer nitelikte (B/III grubu) işlerde deneyim sahibi olmaları şart koşuluyor. İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden mezun olanlar benzer işe denk sayılan meslek grubu olarak değerlendirilecek.

YERLİ FİRMALARA YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI

İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olmakla birlikte, yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 150 gün olarak belirlendi.

PROJE YOZGAT’A NEFES ALDIRACAK

TOKİ’nin Sorgun’daki bu konut ve ticaret merkezi projesi, bölgedeki konut ihtiyacına çözüm üretmesinin yanı sıra, Yozgat’ın kentsel gelişiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Karşıyaka Mahallesi’ne kazandırılacak yeni yaşam alanı sayesinde hem sosyal yaşam hareketlenecek hem de ticari faaliyetler desteklenecek.

İhale dokümanlarına https://ekap.kik.gov.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebiliyor. Ancak ihaleye katılım sağlamak isteyen firmaların dokümanı e-imza ile indirmeleri zorunlu tutuluyor.