Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) 500 bin sosyal konut projesine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum’un açıklamasına göre, 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projede il il konut sayıları belirlendi.

Bu kapsamlı proje, sadece konut üretimini değil; istihdam, üretim ve ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1,5 trilyon lira büyüklüğündeki yatırımla, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri başlatılmış oldu.

500 Bin Konut 81 İlde Hayata Geçirilecek

Proje kapsamında İstanbul’a 100 bin, diğer illere ise nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacına göre belirlenen sayılarda konut inşa edilecek.

Valilikler ve belediyelerle yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen alanlarda konutlar yatay mimari anlayışıyla planlanacak.

TOKİ tarafından yapılacak dairelerin 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) tiplerinde olacağı açıklandı.

Her 500 konutluk bölgede ise mahalle konakları, aile sağlığı merkezleri, anaokulları, spor salonları ve misafirhaneler yer alacak.

Yozgat’ta 2 bin 858 Yeni Konut

Proje kapsamında Yozgat’a ayrılan konut sayısı 2 bin 858 olarak belirlendi. Başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Yozgat’ta da diğer illerde olduğu gibi dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için uygun taksit ve peşinat koşulları uygulanacak.

Gelir Şartı ve Başvuru Kriterleri

Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre, sosyal konut projesine evi olmayan her vatandaş başvurabilecek.

İstanbul’da hane geliri en fazla 145 bin TL,

Anadolu illerinde ise 127 bin TL olacak.

Başvuru sahiplerinin en az bir yıldır yaşadıkları ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

Emekliler, ikamet şartı aranmaksızın nüfusa kayıtlı oldukları ilde başvuru yapabilecek.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için ise ikamet şartı aranmayacak.

Uygun Ödeme Planı: 20 Yıl Vade, Düşük Taksit

Vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile ödeme imkânı sunulacak.

Taksitler 6 bin 750 TL’den, İstanbul’da ise 7 bin 313 TL’den başlayacak.

Örneğin, 65 metrekarelik bir 2+1 dairenin toplam bedeli yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olacak.

Bakan Kurum, “Bu projeyle asgari ücretli vatandaşlarımız dahi ev sahibi olabilecek” dedi.

Kiralık Sosyal Konut Dönemi Başlıyor

TOKİ, artan kira fiyatlarına karşı da yeni bir uygulama başlatıyor.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında 15 bin kiralık sosyal konut yapılacak.

Bu konutlar üç yıllığına uygun fiyatlarla kiraya verilecek ve TOKİ tarafından yönetilecek.

Amaç, fırsatçılığın önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşların kira yükünü hafifletmek.

Teslim Takvimi ve Başvuru Tarihleri

Proje başvuruları 10 Kasım’da başlayacak, 19 Aralık 2025’te sona erecek.

İlk konut teslimlerinin ise Mart 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

“Her Vatandaşımız Güvenli Bir Yuvaya Kavuşacak”

Bakan Murat Kurum, açıklamasında pandemiden enerji krizine, depremlerden konut maliyetlerindeki artışa kadar birçok faktörün barınma ihtiyacını artırdığını belirtti:

“Şimdiye kadar 1 milyon 740 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 5 milyon aile yuvasına kavuştu. Yeni projeyle birlikte bu sayı çok daha yükselecek. Hedefimiz, her vatandaşımızın güvenli, yeşil alanlarıyla çevrili, sosyal donatılarıyla güçlü bir yaşam alanına sahip olmasıdır.”