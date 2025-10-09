Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Yozgat, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da bulunduğu 48 ildeki toplam 509 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu satışlar 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, hem Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde hem de TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda fiziki katılımla yapılacak. Ayrıca, vatandaşlar “[www.emlakmuzayede.com.tr”](http://www.emlakmuzayede.com.tr”) adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.

Yüzde 25 Peşinat, 72 Aya Varan Vade İmkânı

TOKİ’nin düzenlediği ihalede, konut alıcıları yüzde 25 peşinat ve 72 aya kadar vade, iş yeri alıcıları ise yüzde 30 peşinat ve 60 aya kadar taksit imkânından yararlanabilecek.

Taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin veya vadeli olarak satılacak.

48 İlde 509 Taşınmaz Satışa Sunulacak

Açık artırmayla satışa çıkarılacak 509 taşınmaz, Türkiye genelinde 48 ilde yer alıyor. Satış yapılacak iller şöyle:

Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı.

Açık Artırma Takvimi ve Katılım Bilgileri

Konut satışlarına yönelik açık artırma 15 Ekim Çarşamba, iş yerlerine ilişkin açık artırma ise 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, açık artırma öncesinde gerekli bilgi ve belgeleri “[www.toki.gov.tr”](http://www.toki.gov.tr”) ve “[www.emlakmuzayede.com.tr”](http://www.emlakmuzayede.com.tr”) adreslerinden temin edebilecek. Ayrıca bilgi almak isteyenler, 0 (212) 608 15 00 numaralı telefondan da detaylara ulaşabilecek.

Amaç: Vatandaşlara Uygun Şartlarda Mülkiyet İmkânı

TOKİ yetkilileri, açık artırma programının amacının vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut ve iş yeri sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Yetkililer, uygulamanın aynı zamanda şehirlerdeki mülkiyet çeşitliliğini artırarak ekonomik hareketliliğe katkı sunacağını ifade etti.