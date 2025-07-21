TOKİ, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 34 ilde konut, 30 ilde ise iş yeri satışına başlandığını duyurdu. Satışa sunulan taşınmazlar, uygun fiyatları ve esnek ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında, satışa sunulan konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkânı tanınıyor. Bu sayede vatandaşlar, yüksek kira ödemek yerine uzun vadeli ve uygun taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İş yerleri içinse iki farklı ödeme planı uygulanıyor. Yüzde 30 peşinatla 60 ay vade veya yüzde 15 peşinatla 120 ay vade seçenekleri ile iş yeri sahibi olmak mümkün olacak.

Satış Yapılacak İller

Satış kapsamındaki 34 ilde konutlar, şu şehirlerde yer alıyor:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir.

İş yeri satışı yapılacak 30 il ise şöyle sıralanıyor:

Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat.

Açık Artırma Tarihleri ve Yerleri

Satışa sunulan konut ve iş yerleri açık artırma yöntemiyle alıcılara ulaştırılacak.

Konut açık artırması: 30 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da

İş yeri açık artırması: 31 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak düzenlenecek. Dileyen katılımcılar online platformlar üzerinden de teklif verebilecek.

Başvuru Şartları

TOKİ'nin konut ve iş yeri satışlarından yararlanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Satışa sunulan taşınmazın bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmek

Başvuruyu ilgili bankanın şubeleri ya da TOKİ’nin belirlediği online platformlar üzerinden yapmak

Dar Gelirli Vatandaşa Büyük Fırsat

TOKİ tarafından sunulan bu kampanya, özellikle konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen ancak birikimi olmayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hem konut hem de ticari gayrimenkul ihtiyacını karşılayan kampanya, piyasa koşullarının altında ödeme kolaylığı sunarak dikkat çekiyor.